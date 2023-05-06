«Реймс» притормозил «Лилль»

В 34-м туре Лиги 1 претендующий на места в топ-четвёрке «Лилль» гостил у «Реймса», который не набирал очки на протяжении трёх туров. Хозяева сделали ставку на контригру и за счет этого создали даже больше моментов, чем один из лидеров. В середине первого тайма Фоларин Балогун зарядил в перекладину, а Маршал Манетси с близкого расстояния головой отправил мяч в сетку. Тут же Балогуна жестко снес Лукас Шевалье - красная карточка, но все же ВАР помог ее отменить. Но даже в полном составе «Лилль» так и не отыгрался.

0:1, «доги» остаются пятыми, «Реймс» поднялся на девятое место.