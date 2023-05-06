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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» притормозил «Лилль»

06 Мая 2023 • 21:58 Комментировать
Реймс
1:0
Лилль
окончен

В 34-м туре Лиги 1 претендующий на места в топ-четвёрке «Лилль» гостил у «Реймса», который не набирал очки на протяжении трёх туров. Хозяева сделали ставку на контригру и за счет этого создали даже больше моментов, чем один из лидеров. В середине первого тайма Фоларин Балогун зарядил в перекладину, а Маршал Манетси с близкого расстояния головой отправил мяч в сетку. Тут же Балогуна жестко снес Лукас Шевалье - красная карточка, но все же ВАР помог ее отменить. Но даже в полном составе «Лилль» так и не отыгрался.

0:1, «доги» остаются пятыми, «Реймс» поднялся на девятое место.

Протокол игры  
Реймс1:0Лилль
(1:0) Манетси Маршал21'  
Диуф ЙеваннФоке ТомасКейта Шейк 77' (Флипс Алексис ( 77') Абдельамид Юнис  71'Де Смет Тибо 85' (Бузи Максим ( 85') Манетси МаршалКаюсте Йенс 77' (Атангана-Эдоа Валентин ( 77') Матусива АзорДумбия Камори 67' (Лопи Дион ( 67') Ито ДзюняБалогун Фоларин 84' (Туре Мохамед ( 84')
Запасные: Сирхейс КайЗенели АрберОльеро АлександрFallou Fall
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеФонте Жозе  37'Рибейро Александро  83'Исмаили Гонсалвес 85' (Байо Мохамед ( 85') Андре Бенжамин 80' (Балеба Карлос ( 80') Гомес Анхель  60'Жегрова Эдон 63' (Веа Тимоти ( 63') Кабелла РемиБамба ДжонатанДэвид Джонатан
Запасные: Якубех АдамКостиль БенуаМартен ЖонасВиржинюс АланЙоро Лени
06 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Лилль Реймс
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