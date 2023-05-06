«Реймс» притормозил «Лилль»

В 34-м туре Лиги 1 претендующий на места в топ-четвёрке «Лилль» гостил у «Реймса», который не набирал очки на протяжении трёх туров. Хозяева сделали ставку на контригру и за счет этого создали даже больше моментов, чем один из лидеров. В середине первого тайма Фоларин Балогун зарядил в перекладину, а Маршал Манетси с близкого расстояния головой отправил мяч в сетку. Тут же Балогуна жестко снес Лукас Шевалье - красная карточка, но все же ВАР помог ее отменить. Но даже в полном составе «Лилль» так и не отыгрался.
0:1, «доги» остаются пятыми, «Реймс» поднялся на девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Манетси Маршал21'
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Кейта Шейк77' (Флипс Алексис (77') •Абдельамид Юнис• 71'Де Смет Тибо85' (Бузи Максим (85') •Манетси Маршал•Каюсте Йенс77' (Атангана-Эдоа Валентин (77') •Матусива Азор•Думбия Камори67' (Лопи Дион (67') •Ито Дзюня•Балогун Фоларин84' (Туре Мохамед (84')
Запасные: Сирхейс Кай•Зенели Арбер•Ольеро Александр•Fallou Fall
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Фонте Жозе• 37'Рибейро Александро• 83'Исмаили Гонсалвес85' (Байо Мохамед (85') •Андре Бенжамин80' (Балеба Карлос (80') •Гомес Анхель• 60'Жегрова Эдон63' (Веа Тимоти (63') •Кабелла Реми•Бамба Джонатан•Дэвид Джонатан
06 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Бан пользователя