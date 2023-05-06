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Чемпионат Франции. Лига 1

Манданда провёл 500-й матч в чемпионате Франции

06 Мая 2023 • 20:09 Комментировать
Ницца
2:1
Ренн
окончен

Тридцать четвертый тур французского чемпионата Лиги 1 начался с матча между «Ниццей» и «Ренном», который стал для голкипера «Ренна» Стива Манданды. К сожалению, его клуб не смог отметить такое число приличествующим образом, проиграв со счетом 1:2.

Манданда, в прошлом защищавший ворота сборной Франции, стал третьим футболистом в 21-м веке, который добрался до столь высокого показателя. Первые двое - это Флоран Бельмон  513 матами, а также бразилец Илтон, у которого 512 игр.

В следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «Ренн» сразится с «Труа», это случится четырнадцатого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Стив Манданда
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