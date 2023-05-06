Манданда провёл 500-й матч в чемпионате Франции

Тридцать четвертый тур французского чемпионата Лиги 1 начался с матча между «Ниццей» и «Ренном», который стал для голкипера «Ренна» Стива Манданды. К сожалению, его клуб не смог отметить такое число приличествующим образом, проиграв со счетом 1:2.

Манданда, в прошлом защищавший ворота сборной Франции, стал третьим футболистом в 21-м веке, который добрался до столь высокого показателя. Первые двое - это Флоран Бельмон 513 матами, а также бразилец Илтон, у которого 512 игр.

В следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «Ренн» сразится с «Труа», это случится четырнадцатого мая.