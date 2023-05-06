«Ницца» одолела «Ренн»

Середняки Лиги 1 «Ницца» и «Ренн» провели достаточно событийный матч 34-го тура. Первый тайм получился сухим, а сразу после перерыва Гаэтан Лаборд здорово пробил с лета. Теремас Моффи дальним ударом упрочил перевес хозяев. Интрига вернулась после выстрела из-за пределов штрафной от Бенжамена Буриго.
«Ницца» удержала перевес и поднялась на восьмое место. «Ренн» - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Лаборд Гаэтан50'
|(2:0) Моффи Теремас72'
|78'Буриго Бенжамен (2:1)
Шмейхель Каспер•Лотомба Жордан•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Ремзи Аарон73' (Аталь Юсеф (73') •Будауи Хишем•Тюрам Кефрен•Буанани Бадредин73' (Росарио Пабло (73') •Моффи Теремас•Лаборд Гаэтан
Манданда Стив•Траоре Амари• 55'Омари Вармед•Теате Артур•Белосьян Женуэль79' (Ассиньон Лоренс (79') •Буриго Бенжамен•Угочукву Лесли76' (Салах Ибрагим (76') •Майер Ловро•Докю Жереми•Гуйри Амин•Мюинга Арно70' (Токо-Экамби Карл (70')
06 мая. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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