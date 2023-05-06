«Ницца» одолела «Ренн»

Середняки Лиги 1 «Ницца» и «Ренн» провели достаточно событийный матч 34-го тура. Первый тайм получился сухим, а сразу после перерыва Гаэтан Лаборд здорово пробил с лета. Теремас Моффи дальним ударом упрочил перевес хозяев. Интрига вернулась после выстрела из-за пределов штрафной от Бенжамена Буриго.

«Ницца» удержала перевес и поднялась на восьмое место. «Ренн» - шестой.