Неймар принял решение по своему будущему

Нападающий «ПСЖ» Неймар принял важное решение насчёт своего профессионального будущего. По данным Relevo, звёздный бразильский нападающий всерьёз рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» ближайшим летом. Отмечается, что позиция Неймара связана с акцией протеста, которую фанаты устроили около его дома несколько дней назад.

Стоит сказать, что в последние недели Неймара слухи связывают с переездом в Премьер-лигу Англии.

В настоящий момент 31-летний Неймар восстанавливается после серьёзной травмы лодыжки, полученной в февральском матче чемпионата Франции.

Напомним, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за переход бразильца 222 миллиона евро.

Владелец клуба АПЛ обсуждал трансфер Неймара – журналист