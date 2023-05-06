Будущее Лионеля Месси остаётся одной из главных тем в футбольном мире. В последние дни аргентинского форварда активно сватают в «Аль-Хиляль». Как сообщает портал Goal, ссылаясь на последний выпуск новостей на Sky Sports, Месси уже получил устное предложение от «Аль-Хиляля».

Отмечается, что речь идёт о контракте на 400 миллионов фунтов (около 450 миллионов евро) в год. Месси может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца июня. Недавно звёздный футболист был отстранён от команды за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию.

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