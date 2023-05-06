Защитник «Ниццы» Данте продлил контракт с французским клубом до лета 2024 года. Об этом сообщает «Ницца» на своём официальном сайте.

39-летний бразилец защищает цвета «Ниццы» с августа 2016 года. Ранее он выступал за «Баварию», «Вольфсбург», мёнхенгладбахскую «Боруссию», «Лилль», «Стандард» и «Шарлеруа».

В текущем сезоне Данте провёл в составе своей команды 43 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Бразилии в 700 тысяч евро.

После 33 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Ницца» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.