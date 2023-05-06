Тренер «Марселя» оценил игру украинца Малиновского

Рулевой «Марселя» Игор Тудор поделился мнением об игре украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

«Руслан провел отличный поединок против «Лиона». У Малиновского отличный набор качеств, он прогрессирует. Я очень доволен его игрой», - передает слова специалиста RMC Sport.

Малиновский перебрался в «Марсель» из «Аталанты» на правах аренды в зимнее трансферное окно. Срок соглашения между сторонами истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 30-летний полузащитник принял участие в 15 поединках, отметившись одним забитым мячом. В пассиве украинца четыре желтые карточки.