Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Роналдиньо высказался в поддержку Месси

06 Мая 2023 • 08:16 Комментировать

Экс-футболист сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо высказался в поддержку нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, которого критикуют болельщики парижского клуба.

«Не могу понять свист и оскорбления в адрес Лионеля. Если вы освистываете лучшего футболиста мира, то кому тогда будете аплодировать?» - передает слова Роналдиньо Barсa Buzz.

С большой долей вероятности Месси покинет «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Трудовое соглашение аргентинского нападающего с парижанами рассчитано до конца июня. Среди вариантов продолжения карьеры Лионеля называются каталонская «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 18:00
Ницца Ницца
Ренн Ренн
2.70 3.25 2.75
Видео
06.05.23 в 20:00
Реймс Реймс
Лилль Лилль
2.95 3.75 2.30
Видео
06.05.23 в 22:00
Ланс Ланс
Марсель Марсель
2.45 3.45 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
08:16 · Франция. Лига 1
Роналдиньо высказался в поддержку Месси
07:56 · Франция. Лига 1
Во Франции игрока дисквалифицировали на 10 лет за нападение на судью
06:41 · Англия. Чемпионшип
«Милан» нашёл усиление в Англии
06:23 · Франция. Лига 1
Видаль - о Месси: «Нельзя оскорблять лучшего футболиста мира»
06:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на португальского защитника
04:47 · Франция. Лига 1
Рами подрался с фанатами своего клуба «Труа»
05 Мая
21:22 · Франция. Лига 1
«Простите мой французский» - замысловатый вопрос журналиста обескуражил Игора Тудора
19:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Арсенала» и сборной Франции завершит карьеру
18:05 · Франция. Лига 1
Комбуаре высказался об отстранении Месси в «ПСЖ»
14:22 · Испания. Ла Лига
Клуб из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать Альбу, Бускетса и Суареса 1
13:54 · Франция. Лига 1
Маскерано: «Через 10 лет «ПСЖ» пожалеет, что так относился к Месси» 1
13:09 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Арсенал» нацелились на игрока из АПЛ
13:01 · Франция. Лига 1
Ривалдо раскритиковал Месси за поездку в Саудовскую Аравию
12:02 · Франция. Лига 1
14 игроков включены в трансферный шорт-лист «ПСЖ»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» обозначил интерес к Ловро Майеру
Все новости
Рекомендуем