Роналдиньо высказался в поддержку Месси

Экс-футболист сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо высказался в поддержку нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, которого критикуют болельщики парижского клуба.

«Не могу понять свист и оскорбления в адрес Лионеля. Если вы освистываете лучшего футболиста мира, то кому тогда будете аплодировать?» - передает слова Роналдиньо Barсa Buzz.

С большой долей вероятности Месси покинет «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Трудовое соглашение аргентинского нападающего с парижанами рассчитано до конца июня. Среди вариантов продолжения карьеры Лионеля называются каталонская «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль».