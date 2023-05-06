Видаль - о Месси: «Нельзя оскорблять лучшего футболиста мира»

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Артуро Видаль заступился за аргентинца Лионеля Месси, которого критикуют в Париже. 35-летний игрок был наказал руководством «ПСЖ» и стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков.

«Какое-то безумие. Нельзя оскорблять лучшего футболиста мира, нужно просто наблюдать за его игрой. Лионель сыграл во всех матчах, не получал травмы. Он забил много голов вместе с Мбаппе, много ассистов принадлежат ему. Считаю безумием, когда оскорбляют лучших», - передает слова Артуро ESPN.

Напомним, что Месси был отстранен руководством «ПСЖ» за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию.