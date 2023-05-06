Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Рами подрался с фанатами своего клуба «Труа»

06 Мая 2023 • 04:47 Комментировать

Скандально известный французский футболист Адиль Рами, зимой «сцепившийся» в устном диспуте с Анхелем ди Марией на волне обиды от поражения сборной Франции в финале чемпионата мира, снова впутался в неприятную историю.

На сей раз он подрался с поклонником своего же клуба «Труа», это случилось после того, как команда проиграла «Ницце». Причем это уже не первая подобная история - не далее как в феврале он уже учинил что-то подобное в игре против «Монпелье».

И сейчас руководство клуба, сумевшее «замять» первый инцидент, понимает - нужно принимать меры. Пока что оно просто «осудило насилие», но, возможно, в ближайшее время появятся и другие новости на эту тему. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Труа Адиль Рами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 18:00
Ницца Ницца
Ренн Ренн
2.70 3.25 2.75
Видео
06.05.23 в 20:00
Реймс Реймс
Лилль Лилль
2.95 3.75 2.30
Видео
06.05.23 в 22:00
Ланс Ланс
Марсель Марсель
2.45 3.45 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
06:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «ПСЖ» претендуют на португальского защитника
04:47 · Франция. Лига 1
Рами подрался с фанатами своего клуба «Труа»
05 Мая
21:22 · Франция. Лига 1
«Простите мой французский» - замысловатый вопрос журналиста обескуражил Игора Тудора
19:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Арсенала» и сборной Франции завершит карьеру
18:05 · Франция. Лига 1
Комбуаре высказался об отстранении Месси в «ПСЖ»
14:22 · Испания. Ла Лига
Клуб из Саудовской Аравии пообещал Месси подписать Альбу, Бускетса и Суареса 1
13:54 · Франция. Лига 1
Маскерано: «Через 10 лет «ПСЖ» пожалеет, что так относился к Месси» 1
13:09 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Арсенал» нацелились на игрока из АПЛ
13:01 · Франция. Лига 1
Ривалдо раскритиковал Месси за поездку в Саудовскую Аравию
12:02 · Франция. Лига 1
14 игроков включены в трансферный шорт-лист «ПСЖ»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» обозначил интерес к Ловро Майеру
10:37 · Испания. Ла Лига
Руководство Ла Лиги пока скептически относится к возвращению Месси в «Барселону»
10:36 · Франция. Лига 1
Неймар лайкнул видео с критикой Мбаппе
10:05 · Франция. Лига 1
Мбаппе станет новым капитаном «ПСЖ» 3
07:56 · Испания. Ла Лига
Пирес дал совет Месси
Все новости
Рекомендуем