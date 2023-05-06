Рами подрался с фанатами своего клуба «Труа»

Скандально известный французский футболист Адиль Рами, зимой «сцепившийся» в устном диспуте с Анхелем ди Марией на волне обиды от поражения сборной Франции в финале чемпионата мира, снова впутался в неприятную историю.

На сей раз он подрался с поклонником своего же клуба «Труа», это случилось после того, как команда проиграла «Ницце». Причем это уже не первая подобная история - не далее как в феврале он уже учинил что-то подобное в игре против «Монпелье».

И сейчас руководство клуба, сумевшее «замять» первый инцидент, понимает - нужно принимать меры. Пока что оно просто «осудило насилие», но, возможно, в ближайшее время появятся и другие новости на эту тему.