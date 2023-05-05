«Простите мой французский» - замысловатый вопрос журналиста обескуражил Игора Тудора

Наставник «Марселя» Игорь Тудор попал в щекотливую ситуацию в ходе пресс-конференции перед очередным матчем своего клуба, в котором провансальцы сыграют с «Лансом». Тудору задали вопрос на французском языке, который он, проработав большую часть своей жизни в Италии, еще не успел должным образом освоить французский язык.

По мере того, как звучал вопрос, было хорошо заметно, как меняется в лице хорватский специалист - его выражение приобретало все более и более отсутствующий вид, а в конце вопроса он, улыбаясь, схватился за голову, сказал по-итальянски «хватит, простите-извините, я ухожу».

И удалился под одобрительные смешки других собравшихся.