Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды на две недели. Напомним, в день тренировки 35-летний аргентинец улетел в Саудовскую Аравию, не поставив в известность никого из «ПСЖ».

«В первую очередь, я хотел бы извиниться перед своими товарищами и сотрудниками клуба. Говорю честно, я думал, что после игры у нас будет выходной, как это было ранее. У меня уже давно была запланирована поездка в Саудовскую Аравию, поэтому я не мог ничего изменить», — сказал Месси в видеообращении к партнерам и болельщикам. Футболист добавил, что очень сожалеет о своем поступке и готов принять любое решение клуба.

В текущем сезоне на счету Месси 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер парижан Кристоф Галтье хочет сохранить нападающего в составе, однако руководство «ПСЖ» выступает против этого.

Галтье хочет сохранить Месси, руководство «ПСЖ» — против



