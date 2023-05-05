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Нападающий «ПСЖ» Месси впервые высказался после своего отстранения от команды видео

05 Мая 2023 • 19:06 Комментировать (2)
Труа
...
ПСЖ
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07.05 21:45

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал ситуацию со своим отстранением от команды на две недели. Напомним, в день тренировки 35-летний аргентинец улетел в Саудовскую Аравию, не поставив в известность никого из «ПСЖ».

«В первую очередь, я хотел бы извиниться перед своими товарищами и сотрудниками клуба. Говорю честно, я думал, что после игры у нас будет выходной, как это было ранее. У меня уже давно была запланирована поездка в Саудовскую Аравию, поэтому я не мог ничего изменить», — сказал Месси в видеообращении к партнерам и болельщикам. Футболист добавил, что очень сожалеет о своем поступке и готов принять любое решение клуба.

В текущем сезоне на счету Месси 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер парижан Кристоф Галтье хочет сохранить нападающего в составе, однако руководство «ПСЖ» выступает против этого.

Галтье хочет сохранить Месси, руководство «ПСЖ» — против


 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Evgen 86
05 Мая 2023 в 20:00
Сайт становится все более гадкий. Админы вы все таки может начнете блокировать эту рекламу в комментах или вы в доле?
revi
05 Мая 2023 в 19:57
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