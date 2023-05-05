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Чемпионат Франции. Лига 1

Комбуаре высказался об отстранении Месси в «ПСЖ»

05 Мая 2023 • 18:05 Комментировать
Нант
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Страсбург
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07.05 16:00

Наставник «Нанта» Антуан Комбуаре высказался о кризисе в «Пари Сен-Жермен» и отстранении Лионеля Месси от состава команды.

«Меня не волнуют проблемы «ПСЖ». Я влюблён в Месси. Это позор, что мы набрасываемся на этого парня. Если бы он играл у меня, я бы сказал ему: «Оставайся в атаке, никогда не возвращайся назад, получай удовольствие». Но это только моё мнение как любителя игры», — цитирует французского специалиста издание L’Equipe.

Напомним, что Лионель Месси был отстранён от тренировок с основным составом «Пари Сен-Жермен» после поездки аргентинца в Саудовскую Аравию, которая не была согласована с руководством французского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Антуан Комбуаре
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