Комбуаре высказался об отстранении Месси в «ПСЖ»

Наставник «Нанта» Антуан Комбуаре высказался о кризисе в «Пари Сен-Жермен» и отстранении Лионеля Месси от состава команды.

«Меня не волнуют проблемы «ПСЖ». Я влюблён в Месси. Это позор, что мы набрасываемся на этого парня. Если бы он играл у меня, я бы сказал ему: «Оставайся в атаке, никогда не возвращайся назад, получай удовольствие». Но это только моё мнение как любителя игры», — цитирует французского специалиста издание L’Equipe.

Напомним, что Лионель Месси был отстранён от тренировок с основным составом «Пари Сен-Жермен» после поездки аргентинца в Саудовскую Аравию, которая не была согласована с руководством французского гранда.