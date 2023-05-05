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Чемпионат Франции. Лига 1

Маскерано: «Через 10 лет «ПСЖ» пожалеет, что так относился к Месси»

05 Мая 2023 • 13:54 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
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07.05 21:45

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано заступился за своего бывшего партнёра по команде Лионеля Месси. Напомним, «ПСЖ» отстранил аргентинца от тренировок и матчей на две недели за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

«Через 10 лет «ПСЖ» пожалеет, что так относился к Месси. Любая команда планеты заплатила бы огромные деньги за то, чтобы Лионель поиграл за них хотя бы 5 минут», – цитирует Маскерано издание Goal.

Месси в конце сезона наверняка покинет «ПСЖ», ведь футболист не намерен продлевать контракт с парижской командой. Его действующее соглашение истекает летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хавьер Маскерано ПСЖ
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