Ривалдо раскритиковал Месси за поездку в Саудовскую Аравию

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо подверг критике нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси за визит в Саудовскую Аравию без согласования с руководством французского клуба

«Месси съездил в Саудовскую Аравию, за что получил отстранение на две недели. Вероятно, он побывал там, чтобы договориться о контракте. Неприятно видеть, как Лионель проявляет неуважение к «ПСЖ». Это несвойственно ему. Это парень всегда был примером для подражания», - передает слова Ривалдо Betfair.

Ранее сообщалось, что подписать Месси хочет «Аль-Хиляль». Контракт Лионеля с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего месяца.