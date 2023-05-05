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Чемпионат Франции. Лига 1

Ривалдо раскритиковал Месси за поездку в Саудовскую Аравию

05 Мая 2023 • 13:01 Комментировать

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо подверг критике нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси за визит в Саудовскую Аравию без согласования с руководством французского клуба

«Месси съездил в Саудовскую Аравию, за что получил отстранение на две недели. Вероятно, он побывал там, чтобы договориться о контракте. Неприятно видеть, как Лионель проявляет неуважение к «ПСЖ». Это несвойственно ему. Это парень всегда был примером для подражания», - передает слова Ривалдо Betfair.

Ранее сообщалось, что подписать Месси хочет «Аль-Хиляль». Контракт Лионеля с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Лионель Месси ПСЖ
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