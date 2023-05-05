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Чемпионат Франции. Лига 1

14 игроков включены в трансферный шорт-лист «ПСЖ»

05 Мая 2023 • 12:02 Комментировать

Скауты французского «ПСЖ» занимаются поиском усиления для команды. В списке трансферных желаний парижского гранда находятся 14 футболистов.

В шорт-лист французского клуба включены: Эмерик Лапорт, Люка Эрнандес, Эван Н’Дика, Фикайо Томори, Ману Коне, Кефрен Тюрам, Юссуф Фофана, Ибраим Сангаре, Мусса Диаби, Майкл Олис, Райан Шерки, Бернарду Силва, Рандаль Коло-Муани и Виктор Осимхен.

Ранее сообщалось, «ПСЖ» собирается летом расстаться с аргентинцем Лионелем Месси и бразильцем Неймаром.

После 33 туров Лиги 1 парижане набрали 75 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмерик Лапорт Мусса Диаби Виктор Осимхен Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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