14 игроков включены в трансферный шорт-лист «ПСЖ»

Скауты французского «ПСЖ» занимаются поиском усиления для команды. В списке трансферных желаний парижского гранда находятся 14 футболистов.
В шорт-лист французского клуба включены: Эмерик Лапорт, Люка Эрнандес, Эван Н’Дика, Фикайо Томори, Ману Коне, Кефрен Тюрам, Юссуф Фофана, Ибраим Сангаре, Мусса Диаби, Майкл Олис, Райан Шерки, Бернарду Силва, Рандаль Коло-Муани и Виктор Осимхен.
Ранее сообщалось, «ПСЖ» собирается летом расстаться с аргентинцем Лионелем Месси и бразильцем Неймаром.
После 33 туров Лиги 1 парижане набрали 75 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.
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