Неймар лайкнул видео с критикой Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Неймар поставил лайк ролику, в котором автор критически высказывается о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Этот «ПСЖ» - худший за последние годы. Клуб продлил контракт со своим принцем Мбаппе на большую сумму. С этим принцем они вылетели из Лиги чемпионов. Килиан сейчас считает себя богом», - передает слова автора видео Lequipe.

Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий провел 29 матчей, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и четыре голевые передачи.

Неймар лайкнул пост, в котором оскорбили «ПСЖ»