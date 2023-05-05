Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар лайкнул видео с критикой Мбаппе

05 Мая 2023 • 10:36 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Неймар поставил лайк ролику, в котором автор критически высказывается о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Этот «ПСЖ» - худший за последние годы. Клуб продлил контракт со своим принцем Мбаппе на большую сумму. С этим принцем они вылетели из Лиги чемпионов. Килиан сейчас считает себя богом», - передает слова автора видео Lequipe.

Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий провел 29 матчей, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и четыре голевые передачи.

Неймар лайкнул пост, в котором оскорбили «ПСЖ»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» обозначил интерес к Ловро Майеру
10:37 · Испания. Ла Лига
Руководство Ла Лиги пока скептически относится к возвращению Месси в «Барселону»
10:36 · Франция. Лига 1
Неймар лайкнул видео с критикой Мбаппе
10:05 · Франция. Лига 1
Мбаппе станет новым капитаном «ПСЖ» 2
07:56 · Испания. Ла Лига
Пирес дал совет Месси
04 Мая
21:31 · Франция. Лига 1
Капелло считает, что за Головиным следят многие клубы Европы
20:53 · Франция. Лига 1
Кабелла продлил контракт с «Лиллем» официально
20:46 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Юнайтед» возросли шансы на трансфер Неймара
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов предложить 60 млн евро за звезду «Ниццы» слухи
17:36 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет Томори
17:32 · Франция. Лига 1
Раскол между Месси и «ПСЖ» произошёл ещё более года назад, утверждает аргентинское издание
13:50 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет продать Фати также для того, чтобы освободить десятый номер для Месси
13:30 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Барселоны» выбрал идеальный клуб для Месси
11:51 · Франция. Лига 1
Названо условие, при котором Зидан может возглавить «Марсель»
10:55 · Франция. Лига 1
Неймар лайкнул пост, в котором оскорбили «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем