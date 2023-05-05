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Мбаппе станет новым капитаном «ПСЖ»

05 Мая 2023 • 10:05 Комментировать (2)

Нападающий Килиан Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» в следующем сезоне, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Джона Джонса.

Как стало известно журналисту, парижский гранд уже сообщил нынешнему капитану команды Маркиньосу о своем решении. Бразильский защитник был сильно удивлен таким выбором.

Мбаппе в нынешнем сезоне чемпионата Италии провел 29 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

24-летний нападающий выступает за парижский гранд с июля 2018 года. Срок действующего трудового договора истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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ytew
05 Мая 2023 в 10:54
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Bettega
05 Мая 2023 в 10:24
Мбаппе в Италии? прикольно)
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