Месси получил первое предложение - назван клуб

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил первое официальное предложение. Как информирует Reuters, 35-летний нападающий получил контракт из Саудовской Аравии, а именно от клуба «Аль-Хиляль».

Это пока единственное предложение, которое есть на руках у южноамериканского футболиста. Главным конкурентом «Аль-Хиляля» в борьбе за Месси является каталонская «Барселона».

Лионель выступает за парижский гранд с 2021 года, куда перешел из «Барселоны» на правах свободного агента. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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