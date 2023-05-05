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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси сильно урежут зарплату в «Барселоне» - известна сумма

05 Мая 2023 • 07:49 Комментировать (1)

Продолжаются переговоры о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». По сообщениям журналистов RMC Sport, в случае перехода заработная плата 35-летнего игрока будет существенно уменьшена.

Сам Лионель готов пойти на финансовые уступки ради возвращения на «Камп Ноу». Он готов получать десять миллионов евро в год в каталонском гранде. Это в несколько раз меньше его нынешнего оклада.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Срок действующего трудового соглашения аргентинца с французским клубом истекает по завершении сезона-2022/2023.

Известна судьба Месси в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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logi
05 Мая 2023 в 09:40
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