Месси сильно урежут зарплату в «Барселоне» - известна сумма

Продолжаются переговоры о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». По сообщениям журналистов RMC Sport, в случае перехода заработная плата 35-летнего игрока будет существенно уменьшена.

Сам Лионель готов пойти на финансовые уступки ради возвращения на «Камп Ноу». Он готов получать десять миллионов евро в год в каталонском гранде. Это в несколько раз меньше его нынешнего оклада.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. Срок действующего трудового соглашения аргентинца с французским клубом истекает по завершении сезона-2022/2023.

Известна судьба Месси в «ПСЖ»