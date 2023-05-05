Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Известна судьба Месси в «ПСЖ»

05 Мая 2023 • 07:18 Комментировать

Форвард Лионель Месси близок к уходу из «ПСЖ». Как информирует Le Parisien, в ближайшие несколько дней стороны могут досрочно расторгнуть действующее трудовое соглашение. Месси уже твердо решил покинуть Париж.

Ранее стало известно, что Лионеля отстранил от команды и лишили зарплаты за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию, где он провел переговоры с потенциальным новым клубом. Также у Месси есть вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне».

Срок действующего контракта 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лионель сыграл 28 матчей, отметившись 15 голами и 15 результативными передачами.

Названа космическая зарплата Месси в Саудовской Аравии

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
04 Мая
21:31 · Франция. Лига 1
Капелло считает, что за Головиным следят многие клубы Европы
20:53 · Франция. Лига 1
Кабелла продлил контракт с «Лиллем» официально
20:46 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Юнайтед» возросли шансы на трансфер Неймара
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов предложить 60 млн евро за звезду «Ниццы» слухи
17:36 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет Томори
17:32 · Франция. Лига 1
Раскол между Месси и «ПСЖ» произошёл ещё более года назад, утверждает аргентинское издание
13:50 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет продать Фати также для того, чтобы освободить десятый номер для Месси
13:30 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Барселоны» выбрал идеальный клуб для Месси
11:51 · Франция. Лига 1
Названо условие, при котором Зидан может возглавить «Марсель»
10:55 · Франция. Лига 1
Неймар лайкнул пост, в котором оскорбили «ПСЖ»
10:37 · Испания. Ла Лига
Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Месси, Бензема и Модрича 4
09:46 · Испания. Ла Лига
Гути: «На месте Месси я бы не возвращался в «Барселону» 1
09:15 · Франция. Лига 1
Неймар лайкнул общее фото с Месси в форме «Барселоны»
07:37 · Франция. Лига 1
Названа космическая зарплата Месси в Саудовской Аравии
07:29 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» отреагировал на оскорбления Месси и Неймара со стороны фанатов
Все новости
Рекомендуем