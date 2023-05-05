Известна судьба Месси в «ПСЖ»

Форвард Лионель Месси близок к уходу из «ПСЖ». Как информирует Le Parisien, в ближайшие несколько дней стороны могут досрочно расторгнуть действующее трудовое соглашение. Месси уже твердо решил покинуть Париж.

Ранее стало известно, что Лионеля отстранил от команды и лишили зарплаты за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию, где он провел переговоры с потенциальным новым клубом. Также у Месси есть вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне».

Срок действующего контракта 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лионель сыграл 28 матчей, отметившись 15 голами и 15 результативными передачами.

Названа космическая зарплата Месси в Саудовской Аравии