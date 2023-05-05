«ПСЖ» принял решение по Неймару

«ПСЖ» может расстаться с бразильским нападающим Неймаром в летнее трансферное окно. По сообщениям издания Lequipe, руководство парижского гранда не станет удерживать игрока. Решение о будущем форварда примут его агент Пини Захави и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Парижане готовы отправить Неймара в аренду с правом последующего выкупа. У нападающего есть варианты продолжения карьеры в Англии и Саудовской Аравии.

Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025 году. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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