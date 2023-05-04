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Чемпионат Франции. Лига 1

Кабелла продлил контракт с «Лиллем» официально

04 Мая 2023 • 20:53 Комментировать
Реймс
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Лилль
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06.05 20:00

Бывший игрок «Ньюкасла» и «Краснодара» Реми Кабелла связал себя с «Лиллем» новым трудовым договором. Он рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что прямо сейчас Кабелла показывает отличную игру во Франции, являясь третьим ассистентом во всей Лиге 1, уступая лишь звёздам из «ПСЖ» по количеству голевых передач.

33-летний француз хорошо знаком российскому болельщику – с 2019 по 2021 год он был игроком «Краснодара».

На данный момент «Лилль» продолжает борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон и не без пользы от голевых достижений Кабелла идёт в чемпионате Франции на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Реми Кабелла
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РЕЙМС ЛИЛЛЬ
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