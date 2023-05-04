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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье хочет сохранить Месси, руководство «ПСЖ» — против слухи

04 Мая 2023 • 18:43 Комментировать (2)
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье хочет, чтобы нападающий Лионель Месси продолжил выступать за клуб после отстранения. Об этом сообщает  RMC Sport.

Галтье надеется, что 35-летний аргентинец останется в стане парижан, тренер готов выпускать футболиста в стартовом составе, несмотря на несанкционированный отъезд Месси в Саудовскую Аравию.

При этом источник отмечает, что руководство «ПСЖ» не горит желанием видеть Месси на поле в оставшихся матчах сезона. Напомним, ранее за свой поступок игрок был оштрафован и отстранен от основной команды на две недели.

В нынешнем сезоне Месси провел 37 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 20 голов и записал на свой счет 19 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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Комментарии (2)
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ингерман
04 Мая 2023 в 19:02
ай в баночке са спиртом?.. там он паточняк харошо сохраница.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
04 Мая 2023 в 18:52
Месси и без Галтье хорошо сохранился... Хе..
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