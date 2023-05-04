Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье хочет, чтобы нападающий Лионель Месси продолжил выступать за клуб после отстранения. Об этом сообщает RMC Sport.

Галтье надеется, что 35-летний аргентинец останется в стане парижан, тренер готов выпускать футболиста в стартовом составе, несмотря на несанкционированный отъезд Месси в Саудовскую Аравию.

При этом источник отмечает, что руководство «ПСЖ» не горит желанием видеть Месси на поле в оставшихся матчах сезона. Напомним, ранее за свой поступок игрок был оштрафован и отстранен от основной команды на две недели.

В нынешнем сезоне Месси провел 37 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 20 голов и записал на свой счет 19 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.