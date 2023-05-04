Избавятся от Месси и Неймара: Как будет развиваться «ПСЖ»

«ПСЖ» не хочет продлевать контракт Лионеля Месси и пытается избавиться от Неймара. Французский клуб понимает, что ставка на звёзд не сработала. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как дальше будет развиваться проект.

В 2011 году фонд Qatar Sports Investments приобрёл контрольный пакет акций «ПСЖ». Довольно быстро во Франции появился топ-клуб. «ПСЖ» не только стал регулярно выигрывать чемпионат страны, но и стабильно играл в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, за эти годы главная цель по победе в еврокубке достигнута не была. В ковидный сезон «ПСЖ» дошёл до финала, но уступил «Баварии».

Парижане изначально строили команду с опорой на звёзд. Довольно быстро «ПСЖ» стал очередной сборной мира. Хавьер Пасторе, Тьяго Силва, Лукас Моура, Златан Ибрагимович, Эсекьель Лавесси, Марко Верратти, Грегори ван дер Виль, Дэвид Бекхэм, Эдинсон Кавани, Маркиньос – это всё новички парижан в течение первых трёх сезонов. Порой казалось, что «ПСЖ» покупал игрока не потому, что он нужен был, а просто на всякий случай. Юлиан Дракслер, Кевин Трапп, Хесе, Джованни Ло Чельсо, Юри Берчиче, Тило Керер, Мауро Икарди – все они стоили денег, но толку от них не было.

Два года назад «ПСЖ» окончательно решил превратиться в сборную мира. Парижане подписали Лионеля Месси, Джанлуиджи Доннарумму, Серхио Рамоса, Жориньо Вейналдума, Ашрафа Хакими. При этом парижане сделали какой-то невероятный перекос в зарплатах. Атакующее трио «Месси, Неймар и Мбаппе» получает на несколько порядков больше, чем даже четвёртый в списке Серхио Рамос, не говоря уж о других.

«ПСЖ» этого сезона очень сильно напоминает «Реал» середины нулевых. Тогда Флорентино Перес провозгласил эру «галактикос» и вёл политику «Зиданов и Павонов». Парижане образца этого сезона также выглядят как команда топ-звёзд и своих воспитанников. При этом «ПСЖ», как и «Реал» того времени, проваливается в Европе. Два подряд вылета парижан на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с таким составом и такой зарплатной ведомостью – это именно что провал. Нельзя даже объяснить это неудачной жеребьёвкой, ведь для победы в Лиге чемпионов всё равно придётся обыгрывать и «Реал», и «Баварию».

Кажется, в «ПСЖ» поняли, что ставка на имена не работает. В клубе не горят желанием продлевать контракт с Лионелем Месси и вновь будут пытаться продать Неймара. Ещё прошлым летом сообщалось, что столичная команда хочет расстаться с самым дорогим футболистом в истории, но пристроить бразильца никуда не удалось. Этим летом, видимо, будет новая попытка продать Неймара.

Хочется верить, что в «ПСЖ» поняли, что одних громких имён не хватит для серьёзного успеха. При этом в последние годы отчётливо было видно, что у парижан нет именно команды, которая бы ярко играла. И Маурисио Почеттино, и Кристоф Галтье были вынуждены подстраивать команду под звёзд, что не позволяло давать какой-то баланс.

Чтобы добиваться успеха, любой команде, безусловно, нужны сильные исполнители. Однако проблема «ПСЖ» заключается в том, что звёзды просто коллекционировались, а не подбирались друг под друга, не говоря уже про тренеров, которые приглашались просто по принципу, кто свободен. Чтобы добиться успеха, «ПСЖ» надо начать строить команду, и уже под неё подбирать исполнителей, в том числе и звёздных.

«Реал» сумел уйти от акцента на «галактикос» и стал вести сдержанную трансферную политику, подбирая игроков под необходимости команды. Очевидно, что в Мадриде именно коллектив на первом месте. Пока в Париже эту истину не поймут – так и будут лишь коллекционировать победы в Лиге 1.

Роман Андреев