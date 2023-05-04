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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскол между Месси и «ПСЖ» произошёл ещё более года назад, утверждает аргентинское издание

04 Мая 2023 • 17:32 Комментировать

Аргентинское издание TyC Sports утверждает, что раскол между парижским «ПСЖ» и аргентинским нападающим Лионелем Месси произошел еще более года назад, когда парижане вылетели в Лиге чемпионов от «Реала», а фаны клуба, известные своей резкостью, освистали аргентинца.

Источник считает, что Месси, несмотря на серьезную обиду, нашел в себе силы продолжить надевать футболку клуба, но время показало, что тот момент он в итоге так и не забыл - и не простил.

И вовсе не поездка Лионеля в Саудовскую Аравию стала причиной расставания - это был лишь «казус белли», повод для объявления «войны». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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