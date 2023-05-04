Названо условие, при котором Зидан может возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Марсель», сообщает Marca.

По информации источника, французский клуб может пригласить 50-летнего специалист в случае ухода нынешнего наставника команды Игора Тудора в туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что помимо «Марселя» интерес к Зидану проявляют «ПСЖ» и «Ювентус».

Напомним, Зидан находится без работы с середины 2021 года после того, как покинул «Реал». На посту наставника «сливочных» французский тренер три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

После 33 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на пять очков.