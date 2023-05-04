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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, почему Месси хочет покинуть «ПСЖ»

04 Мая 2023 • 11:40 Комментировать (1)

Названа причина, почему аргентинский форвард Лионель Месси собирается покинуть «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Гильем Балаге, 35-летний нападающий не верит в то, что парижане смогут конкурировать с другими европейскими топ-клубами из-за финансовых ограничений. В новом сезоне французский гранд будет ограничен из-за правил финансового фэйр-плей, что отразится на составе команды.

В связи с этим Месси не хочет продлевать контракт, который истекает грядущим летом. Среди вариантов продолжения карьеры аргентинца называются каталонская «Барселона» и аравийский «Аль-Хиляль».

Названа космическая зарплата Месси в Саудовской Аравии

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Мая 2023 в 11:45
ай рыба ищец иде глубжее а шмеци иде мошна потолщее.. А-ха-ха-ха! )))
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