Стало известно, почему Месси хочет покинуть «ПСЖ»

Названа причина, почему аргентинский форвард Лионель Месси собирается покинуть «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Гильем Балаге, 35-летний нападающий не верит в то, что парижане смогут конкурировать с другими европейскими топ-клубами из-за финансовых ограничений. В новом сезоне французский гранд будет ограничен из-за правил финансового фэйр-плей, что отразится на составе команды.

В связи с этим Месси не хочет продлевать контракт, который истекает грядущим летом. Среди вариантов продолжения карьеры аргентинца называются каталонская «Барселона» и аравийский «Аль-Хиляль».

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