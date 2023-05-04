Неймар лайкнул пост, в котором оскорбили «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар отставил лайк под публикацией в социальных сетях, где автор называет парижский гранд маленьким клубом и критикует руководство команды.

«Есть разница между тем, чтобы казаться великим и действительно обладать этим величием. «ПСЖ» всегда было плевать на своих болельщиков. У клуба нет большой истории, но он выставляет себя великим. Это менталитет маленьких команд», - говорится в публикации.

Неймар перебрался в «ПСЖ» в августе 2017 года из каталонской «Барселоны». Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.