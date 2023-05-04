Неймар лайкнул общее фото с Месси в форме «Барселоны»

Бразильский форвард Неймар, выступающий за французский «ПСЖ», поставил лайк публикации с фотографией его и аргентинца Лионеля Месси в форме каталонской «Барселоны». Пост подписан следующими словами: «Они были очень счастливы тогда».

Напомним, что Неймар и Месси в последнее время подвергаются критике со стороны болельщиков парижского гранда. Оба игрока могут покинуть команду по завершении нынешнего сезона.

Трудовое соглашение Лионеля с «ПСЖ» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Аргентинца сватают в «Барселону» и Саудовскую Аравию. Что касается Неймара, то контракт бразильца с парижанами истекает в 2025 году.