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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар лайкнул общее фото с Месси в форме «Барселоны»

04 Мая 2023 • 09:15 Комментировать

Бразильский форвард Неймар, выступающий за французский «ПСЖ», поставил лайк публикации с фотографией его и аргентинца Лионеля Месси в форме каталонской «Барселоны». Пост подписан следующими словами: «Они были очень счастливы тогда».

Напомним, что Неймар и Месси в последнее время подвергаются критике со стороны болельщиков парижского гранда. Оба игрока могут покинуть команду по завершении нынешнего сезона.

Трудовое соглашение Лионеля с «ПСЖ» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Аргентинца сватают в «Барселону» и Саудовскую Аравию. Что касается Неймара, то контракт бразильца с парижанами истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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