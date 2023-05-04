Названа космическая зарплата Месси в Саудовской Аравии

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси может переехать в чемпионат Саудовской Аравии.

Согласно данным журналистов Sports.Yahoo, заработная плата 35-летнего нападающего может составить 400 миллионов евро за сезон. В настоящий момент ведутся переговоры с одним из клубов.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Месси является «Аль-Хиляль».

Срок действующего трудового соглашения между Лионелем и «ПСЖ» рассчитан до окончания нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата Франции аргентинец провел 28 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и 15 результативными передачами.