«ПСЖ» отреагировал на оскорбления Месси и Неймара со стороны фанатов

Пресс-служба «ПСЖ» выступила с заявлением относительно поведения фанатов клуба, оскорбивших нападающих команды Неймара и Лионеля Месси, а также наставника Кристофа Галтье.

«Наш клуб осуждает такие действия, которые имели место в среду. Какими бы ни были разногласия, это не оправдывает их действия. «ПСЖ» оказывает поддержку своим футболистам, персоналу и всем, кого задело такое поведение фанатов», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

За пять туров до завершения нынешнего сезона чемпионата Франции парижский гранд набрал 75 баллов и располагается на первом месте.

Месси провёл переговоры с новым клубом - это не «Барселона»