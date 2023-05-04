Не только «Барселона»: Где в Европе Месси может продолжить карьеру

Лионель Месси, по всей видимости, покинет «ПСЖ», но переход в «Барселону» пока не выглядит делом решённым. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где ещё может оказаться аргентинец.

Самовольная поездка в Саудовскую Аравию, похоже, поставила крест на перспективах Лионеля Месси остаться в «ПСЖ». Сообщается, что руководство клуба разозлилось на аргентинца, отстранило его от тренировок с командой и окончательно решило не продлевать контракт. Как известно, «Барселона» очень хочет вернуть свою легенду, но сложная финансовая ситуация может помешать каталонцам в осуществлении этого плана. В связи с этим возникает вопрос, в каком другом европейском клубе может оказаться Месси.

«Челси»

Безумие лондонского клуба на трансферном рынке наталкивает на мысль, что Тодд Боули может захотеть подписать Лионеля Месси. Американец прошлым летом пытался получить Криштиану Роналду во многом в маркетинговых целях, а уж Месси с этой точки зрения точно не уступает португальцу. Хотя агрессивная трансферная политика подкосила финансы «Челси», кажется, что деньги у «синих» ещё есть даже на чемпиона мира. Обсуждать планы лондонцев с футбольной точки зрения сложно, потому что в команде даже нет тренера, при этом очевидно, что сейчас у команды есть проблемы в атаке. В этой ситуации Месси мог бы их решить. Правда, сложно представить, чтобы сам аргентинец захотел перебраться на «Стэмфорд Бридж» и окунуться во весь хаос, который там творится.

«Манчестер Сити»

Традиционно при обсуждении будущего всплывает тема воссоединения Месси и Хосепа Гвардиолы. Сам наставник не раз лестно высказывался об аргентинце. Нет сомнений, что у «Манчестер Сити» хватит денег на подписание Месси, уж с этим проблем у «горожан» точно нет. Вот только форвард сейчас не выглядит игроком, который нужен «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола построил сильную команду, едва ли не сильнейшую за время работы в Англии. Просто непонятно, где может в ней найти место Месси, который точно не готов прессинговать в том темпе, в котором это делают игроки группы атаки «горожан». Перестраивать же ради Месси структуру футбола Гвардиола вряд ли будет.

«Ньюкасл»

«Сороки» в шаге от возвращения в Лигу чемпионов, и для участия в этом турнире команде понадобится усиление. «Ньюкасл» хочет стать новым топ-клубом, и для этого статуса клубу точно не помешает подписать настоящую звезду. Месси непременно привлечёт внимание к клубу и поможет уговорить переехать на «Сент-Джеймс Парк» других ярких исполнителей. При этом не стоит забывать про связь аргентинца и Саудовской Аравии, что может лишь помочь в переходе. Учитывая же политическую сферу, для владельцев «Ньюкасла» будет мощным ходом забрать футболиста у катарских шейхов из «ПСЖ». Пожалуй, именно вариант с «сороками» выглядит для Месси вполне реальным, если не получится вернуться в «Барселону», и при условии, что английская команда пробьётся в Лигу чемпионов.

«Атлетико» Мадрид

Вариант, на первый взгляд, выглядит диким, но совсем отбрасывать его не стоит. «Атлетико» всегда любил подписывать бывших игроков «Барселоны». Можно вспомнить и Давида Вилью, и Луиса Суареса, и многих других. Месси был обижен на каталонский клуб, когда два года назад ему пришлось уйти. Если сейчас «Барселона» не сможет позволить себе его вернуть, это чувство может лишь усилиться, и в этом случае аргентинец может захотеть доказать ошибку «блауграны». Если Месси захочет отомстить, то лучшего варианта, чем «Атлетико», не придумать. В «Реал» же аргентинец в любом случае не перейдёт. При этом тот же Суарес может рассказать Месси много хорошего про «матрасников», да и соотечественник Симеоне может сыграть свою роль.

Роман Андреев