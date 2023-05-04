Фанаты «ПСЖ» провели акцию протеста возле дома Неймара

Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста возле дома бразильского нападающего команды Неймара. Об этом рапортуют журналисты Be Football.

«Неймар, потеряйся», - кричали болельщики парижского клуба возле дома звездного футболиста.

31-летний нападающий защищает цвета «ПСЖ» с августа 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 20 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами (два – с пенальти) и 11 голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.