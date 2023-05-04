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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сможет позволить себе крупные траты на трансферном рынке, если расстанется с Месси

04 Мая 2023 • 02:16 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Уход Лионеля Месси обеспечит руководству «Пари Сен-Жермен» новые возможности на трансферном рынке.

Расставание аргентинца с парижским грандом после завершения текущего сезона кажется практически неизбежным. 35-летний форвард удерживает статус одного из самых высокооплачиваемых футболистов в мире по нынешнему контракту, и уход суперзвезды, разумеется, «развяжет руки» «ПСЖ» на трансферном рынке.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, клубный советник парижан Луиш Кампуш получит гораздо больше возможностей для реализации своих задумок, если контракт Месси не будет продлён. Вероятно, «ПСЖ» удастся замахнуться на дорогостоящие подписания грядущим летом, что ранее считалось почти неосуществимым.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Луиш Кампуш трансферы футбола - лето 2023
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