«Брест» не проигрывает уже шестой матч Лиги 1 кряду

Французский «Брест» серьёзно взялся за исправление своего турнирного положения. Сегодня вечером эта команда с запада Франции одержала очередную победу в Лиге 1 – пострадал недавний финалист Кубка Франции «Нант», 2:0.

Таким образом, игроки «Бреста» смогли не проиграть уже шестой матч кряду. В последних шести играх у команды три победы и три ничьих, притом, все победы были одержаны в родных стенах, а все ничейные матчи были сыграны в гостях.

В следующем туре Лиги 1 «Брест» отправится в гости к «Лорьяну». На данный момент команда идёт на 14-м месте, а вот «Нант» опустился в зону вылета – на 17-ю строчку.