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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» переиграл «Нант» и ушёл из зоны вылета

04 Мая 2023 • 00:09 Комментировать
Брест
2:0
Нант
окончен

В заключительном матче 33-го тура чемпионата Франции «Брест», чередующий ничьи с победами, встречался с прямым конкурентом в споре за выживание, «Нантом», который давно не набирал очки по максимуму. Хозяева реже соперника подходили к чужим воротам, но лучше распоряжались моментами.  Жереми ле Дуарон и Матиаш Перейра-Лаже стали авторами голов в первом тайме и принесли «Бресту» победу со счетом 2:0, а также покинули опасную зону, подвинув туда сегодняшнего соперника.

Протокол игры  
Брест2:0Нант
(1:0) Ле Дуарон Жереми18'  
(2:0) Перейра-Лаже Матиаш35'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианДюверн Жан-КевинБелькебла АрисЛис-Мелу ПьеррКамара Махди 70' (Лемарешаль Феликс ( 70') Перейра-Лаже Матиаш 70' (Маньетти Уго ( 70') Мунье СтивЛе Дуарон Жереми 79' (Дель Кастильо Ромен ( 79')
Запасные: Локо БрэдлиБласкес ХоакинЭрей КристофЭлис АльбертДари АшрафДембеле Карамоко
Лафон АльбанСентонз ФабьенКастеллетто Жан-ШарльПаллуа НиколяМерлин Квентин 73' (Саймон Мозес ( 73') Жиротто Андрей 56' (Молле Флоран ( 56') Мутуссами Самуэль  85'Гессан Эванн 55' (Коко Маркус ( 55') Сиссоко Мусса 73' (Хаджам Жауэн ( 73') Ганаго Игнатиус 46' (Блас Людовик ( 46') Мохамед Мостафа
Запасные: Коршья СебастьенЖоао ВикторДескамп Реми
03 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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