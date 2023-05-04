«Брест» переиграл «Нант» и ушёл из зоны вылета

В заключительном матче 33-го тура чемпионата Франции «Брест», чередующий ничьи с победами, встречался с прямым конкурентом в споре за выживание, «Нантом», который давно не набирал очки по максимуму. Хозяева реже соперника подходили к чужим воротам, но лучше распоряжались моментами. Жереми ле Дуарон и Матиаш Перейра-Лаже стали авторами голов в первом тайме и принесли «Бресту» победу со счетом 2:0, а также покинули опасную зону, подвинув туда сегодняшнего соперника.