«Брест» переиграл «Нант» и ушёл из зоны вылета

В заключительном матче 33-го тура чемпионата Франции «Брест», чередующий ничьи с победами, встречался с прямым конкурентом в споре за выживание, «Нантом», который давно не набирал очки по максимуму. Хозяева реже соперника подходили к чужим воротам, но лучше распоряжались моментами. Жереми ле Дуарон и Матиаш Перейра-Лаже стали авторами голов в первом тайме и принесли «Бресту» победу со счетом 2:0, а также покинули опасную зону, подвинув туда сегодняшнего соперника.
Протокол игры
|(1:0) Ле Дуарон Жереми18'
|(2:0) Перейра-Лаже Матиаш35'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Дюверн Жан-Кевин•Белькебла Арис•Лис-Мелу Пьерр•Камара Махди70' (Лемарешаль Феликс (70') •Перейра-Лаже Матиаш70' (Маньетти Уго (70') •Мунье Стив•Ле Дуарон Жереми79' (Дель Кастильо Ромен (79')
Лафон Альбан•Сентонз Фабьен•Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Мерлин Квентин73' (Саймон Мозес (73') •Жиротто Андрей56' (Молле Флоран (56') •Мутуссами Самуэль• 85'Гессан Эванн55' (Коко Маркус (55') •Сиссоко Мусса73' (Хаджам Жауэн (73') •Ганаго Игнатиус46' (Блас Людовик (46') •Мохамед Мостафа
Запасные: Коршья Себастьен•Жоао Виктор•Дескамп Реми
03 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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