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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанаты «ПСЖ» оскорбили Месси у офиса клуба

03 Мая 2023 • 20:32 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Фанаты «ПСЖ» устроили акцию у офиса их клуба. Как сообщает RMC Sport, собравшаяся публика недовольна текущей ситуацией в команде и требует перемен.

Гнев недовольных обратился на Лионеля Месси, который недавно покинул свою команду без предупреждения после поражения от «Лорьяна» (1:3) ради поездки в Саудовскую Аравию. Также фанаты выкрикивали оскорбления в адрес президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, футболистов Неймара и Марко Верратти и наставника клуба Кристофа Галтье.

«У этого корабля нет нормального капитана, а из-за наших футболистов нам стыдно весь год», – цитирует источник главу фанатского объединения.

Напомним, что парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии» по сумме двух встреч. Лидирует парижский клуб в Лиге 1 с пятиочковым отрывом.

Романо: Месси уйдёт из «ПСЖ» в конце сезона

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи
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