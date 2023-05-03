Булыкин: «Ошибкой переход Месси в «ПСЖ» не назвать»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил правильность перехода Лионеля Месси в «ПСЖ» после отстранения аргентинского форварда.

«Я думаю, ошибкой это по-любому не было. Всё-таки он хорошо проявил себя и получил много денег. Поэтому ошибкой это не назвать. А вот куда сделать следующий шаг, для него сейчас большой вопрос. Поэтому сейчас всё и вылезает наружу», — заявил экс-форвард «Аякса», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Лионель Месси перешёл в «ПСЖ» в 2021 году. Вчера, 2 мая, появилась информация об отстранении аргентинца от состава парижан на две недели за полёт в Саудовскую Аравию.