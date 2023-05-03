500 евро за минуту - «Аль-Хиляль» сделал сказочное предложение Месси

Лионель Месси практически точно не будет выступать за «ПСЖ», летом он сменит клуб, но вопрос в том, что это будет за клуб. В то время как есть романтическое желание вернуться в «Барселону», есть и финансовый аспект - в Саудовской Аравии можно напоследок поднять денег.

Больших денег. Больше, чем получает Криштиану Роналду - тому его клуб платит 386 евро за минуту. Арабский «Аль-Хиляль» предлагает Месси двухлетний контракт с на 300 миллионов евро, или по 500 евро за игровую минуту.

Но не только - Месси предстоит стать витриной арабского футбола, его эмиссаром, и это может довести заработанную им сумму до 1 миллиарда евро. Для арабов это важно - они хотят побороться за право проведения чемпионата мира в 2030 году.