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Чемпионат Франции. Лига 1

500 евро за минуту - «Аль-Хиляль» сделал сказочное предложение Месси

03 Мая 2023 • 18:01 Комментировать

Лионель Месси практически точно не будет выступать за «ПСЖ», летом он сменит клуб, но вопрос в том, что это будет за клуб. В то время как есть романтическое желание вернуться в «Барселону», есть и финансовый аспект - в Саудовской Аравии можно напоследок поднять денег.

Больших денег. Больше, чем получает Криштиану Роналду - тому его клуб платит 386 евро за минуту. Арабский «Аль-Хиляль» предлагает Месси двухлетний контракт с на 300 миллионов евро, или по 500 евро за игровую минуту.

Но не только - Месси предстоит стать витриной арабского футбола, его эмиссаром, и это может довести заработанную им сумму до 1 миллиарда евро. Для арабов это важно - они хотят побороться за право проведения чемпионата мира в 2030 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль
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