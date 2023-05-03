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Чемпионат Франции. Лига 1

«Самое большое предложение в истории футбола»: назван самый вероятный вариант для Месси

03 Мая 2023 • 13:06 Комментировать (3)

Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси. Согласно сведениям журналистов Lequipe, самым вероятным вариантом для 35-летнего форварда является чемпионат Саудовской Аравии.

Как стало известно французским журналистам, на Ближнем Востоке для Месси готовят «самое большое предложение в истории футбола». Трудовой договор будет рассчитан на несколько лет.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Лионеля заинтересован «Аль-Хиляль».

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца. Стороны вряд ли станут продлевать сотрудничество.

Месси провёл переговоры с новым клубом - это не «Барселона»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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MRHM
03 Мая 2023 в 14:35
Походу он вечно будет бегать за Роналду 😂
leige
03 Мая 2023 в 14:30
Прoгнoзы футбольных матчeй i-n-f-o-s-t-a-v-k-i.r-u
ингерман
03 Мая 2023 в 13:10
ай.. ну как мы и гов0рили.. золота не можец быть многа.. 🐪🐫🐪 кхе-кхе.. )))
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