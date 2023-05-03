«Самое большое предложение в истории футбола»: назван самый вероятный вариант для Месси

Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси. Согласно сведениям журналистов Lequipe, самым вероятным вариантом для 35-летнего форварда является чемпионат Саудовской Аравии.

Как стало известно французским журналистам, на Ближнем Востоке для Месси готовят «самое большое предложение в истории футбола». Трудовой договор будет рассчитан на несколько лет.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Лионеля заинтересован «Аль-Хиляль».

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца. Стороны вряд ли станут продлевать сотрудничество.

Месси провёл переговоры с новым клубом - это не «Барселона»