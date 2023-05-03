Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста

Фанаты «ПСЖ» выразили недовольство работой руководства клуба. Активные болельщики команды собираются устроить акцию протеста перед штаб-квартирой клуба, об этом сообщают журналисты RMC Sport.

В публикации фанатского движения в социальных сетях говорится следующее: «Пришло время перемен. «ПСЖ» должен вновь обрести душу, свой парижский дух и великолепие. Акция пройдет мирно, все будет разумно и организованно».

В последнем поединке парижский гранд на своем домашнем стадионе потерпел поражение от «Лорьяна» со счетом 1:3.

По итогам 33 туров «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на пять очков.