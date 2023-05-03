Ротен: «Трансфер Месси в «ПСЖ» - провал, у него нет совести»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал нападающего Лионеля Месси за поездку в Саудовскую Аравию после провального матча с «Лорьяном» (1:3).

«Это показывает его безразличие. Трансфер Месси в «ПСЖ» - провал. У него нет совести. Он ведет себя непрофессионально. В матче с «Лорьяном» Месси был бесполезен. «ПСЖ» вообще выглядел как команда лузеров. Клуб в агонии, а Лео – в еще большей агонии. Все зашло слишком далеко», - передает слова Ротена RMC Sport.

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 15 ассистов. Его контракт истекает в конце июня.