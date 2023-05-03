Спортивный директор «ПСЖ» лично сообщил Месси о наказании

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш связался с нападающим команды Лионелем Месси и сообщил ему о дисциплинарном деле, рапортует RMC Sport. Парижский гранд наказал звездного игрока за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию.

Кампуш лично сообщил 35-летнему аргентинцу об отстранении на две недели от тренировочного процесса. Ранее сообщалось, что на этот срок Месси лишится заработной платы.

Контракт Лионеля с французским клубом истекает по завершении нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 28 поединков, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 15 результативных передач.