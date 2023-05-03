Месси лишили зарплаты в «ПСЖ»

Звездный нападающий Лионель Месси был наказан руководством «ПСЖ» за самовольный визит в Саудовскую Аравию. Как сообщает Lequipe, 35-летнего аргентинца лишили заработной платы на две недели.

Кроме того, как сообщалось ранее, Месси отстранен от работы с командой на аналогичный срок.

Напомним, что на днях южноамериканец посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с одним из потенциальных работодателей. Этот поступок сильно не понравился игрокам парижского клуба и тренерскому штабу.

Контракт Лео с «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца. Нападающий с большой долей вероятности покинет команду.