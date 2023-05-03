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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси лишили зарплаты в «ПСЖ»

03 Мая 2023 • 08:55 Комментировать (2)

Звездный нападающий Лионель Месси был наказан руководством «ПСЖ» за самовольный визит в Саудовскую Аравию. Как сообщает Lequipe, 35-летнего аргентинца лишили заработной платы на две недели.

Кроме того, как сообщалось ранее, Месси отстранен от работы с командой на аналогичный срок.

Напомним, что на днях южноамериканец посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с одним из потенциальных работодателей. Этот поступок сильно не понравился игрокам парижского клуба и тренерскому штабу.

Контракт Лео с «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца. Нападающий с большой долей вероятности покинет команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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baio
03 Мая 2023 в 09:59
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ингерман
03 Мая 2023 в 08:59
ай ышо пад зад пенком ему надыть дабавиць штоб харашо летелось до самой каталуньи.. А-ха-ха-ха! )))
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