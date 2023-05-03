Маррей сделал выбор между Роналду и Месси

Звездный британский теннисист Энди Маррей сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Криштиану или Лионель? Я выбираю Месси. Почему его? Думаю, после победы на чемпионате мира нужно отдать ему преимущество», - передает слова Маррея ATP Tennis Radio.

Месси в настоящий момент является футболистом французского «ПСЖ». Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Роналду, в свою очередь, выступает за аравийский «Аль-Наср». Португалец связан контрактными обязательствами с клубом на 2,5 года.