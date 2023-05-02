«Ланс» закрепился в тройке лидеров, обыграв «Тулузу»

В матче 33-го тура Лиги 1 «Ланс» гостил у «Тулузы» и воплотил свой ощутимый перевес в один гол. В первом тайме Лои Опенда нанес меткий удар, и его команда набрала три очка (1:0).
«Ланс» проигрывает всего один балл идущему на втором месте «Марселю». «Тулуза» - 13-я.
Видеотрансляция матча Тулуза - Ланс
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Протокол игры
|33'Опенда Лои (0:1)
Дюпе Максим•Руо Антони•Коста Логан•Диарра Мусса78' (Суасо Габриэль (78') •Кебен Кевин59' (Ван ден Бомен Бранко (59') •Каманзи Уоррен• 78'Ратао Рафаэл59' (Даллинга Тийс (59') •Генро Денис71' (Деягере Брехт (71') •Сьерро Венсан•Шаиби Фарес•Онаиву Адо59' (Абухляль Закария (59')
Самба Брис• 84'Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав• 60'Айдара Массадио•Онана Жан83' (Пореба Лукаш (83') •Фофана Секо•Сотока Флориан•Томассон Адриен71' (Фюльжени Анжело (71') •Опенда Лои83' (Ласкари Реми Лебо (83')
02 мая. Стадион "Мунисипал".
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