«Ланс» закрепился в тройке лидеров, обыграв «Тулузу»

В матче 33-го тура Лиги 1 «Ланс» гостил у «Тулузы» и воплотил свой ощутимый перевес в один гол. В первом тайме Лои Опенда нанес меткий удар, и его команда набрала три очка (1:0).

«Ланс» проигрывает всего один балл идущему на втором месте «Марселю». «Тулуза» - 13-я.