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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» закрепился в тройке лидеров, обыграв «Тулузу»

02 Мая 2023 • 23:53 Комментировать
Тулуза
0:1
Ланс
окончен

В матче 33-го тура Лиги 1 «Ланс» гостил у «Тулузы» и воплотил свой ощутимый перевес в один гол. В первом тайме Лои Опенда нанес меткий удар, и его команда набрала три очка (1:0).

«Ланс» проигрывает всего один балл идущему на втором месте «Марселю». «Тулуза» - 13-я.

Видеотрансляция матча Тулуза - Ланс

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Протокол игры  
Тулуза0:1Ланс
  33'Опенда Лои (0:1)
Дюпе МаксимРуо АнтониКоста ЛоганДиарра Мусса 78' (Суасо Габриэль ( 78') Кебен Кевин 59' (Ван ден Бомен Бранко ( 59') Каманзи Уоррен  78'Ратао Рафаэл 59' (Даллинга Тийс ( 59') Генро Денис 71' (Деягере Брехт ( 71') Сьерро ВенсанШаиби ФаресОнаиву Адо 59' (Абухляль Закария ( 59')
Запасные: Спирингс СтейнДеслер МиккелКьетил ХаугБирманчевич Велько
Самба Брис  84'Гради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски Пшемыслав  60'Айдара МассадиоОнана Жан 83' (Пореба Лукаш ( 83') Фофана СекоСотока ФлорианТомассон Адриен 71' (Фюльжени Анжело ( 71') Опенда Лои 83' (Ласкари Реми Лебо ( 83')
Запасные: Боура ИсмаэльЛе Кардинал ЖюльенБукса АдамДа Коста Давид ПерейраКлод-Морис АлексисЛека Жан-Луи
02 мая. Стадион "Мунисипал".

 

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