«ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси

«ПСЖ» не будет продлевать контракт со своей звездой Лионелем Месси. Об этом информирует французское издание L'Equipe.

Сообщается, что причиной этому стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию – её нападающий не согласовал с тренерским штабом и руководством своего клуба.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили о том, что аргентинца отстранили от тренировок с командой на две недели из-за его отъезда. Месси отправился на Ближний Восток после проигранного матча парижан против «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3) 1 мая.

Действующий контракт аргентинца с парижским грандом истекает грядущим летом.