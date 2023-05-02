«ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси

«ПСЖ» не будет продлевать контракт со своей звездой Лионелем Месси. Об этом информирует французское издание L'Equipe.
Сообщается, что причиной этому стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию – её нападающий не согласовал с тренерским штабом и руководством своего клуба.
Напомним, ранее французские СМИ сообщили о том, что аргентинца отстранили от тренировок с командой на две недели из-за его отъезда. Месси отправился на Ближний Восток после проигранного матча парижан против «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3) 1 мая.
Действующий контракт аргентинца с парижским грандом истекает грядущим летом.
ПСЖ летом нужно меняться, возрослеть. Все разбогатевшие клубы через это проходят.
Нужно избавляться от Месси и Неймара, всяких "топов" Рико, Берната, Солера, Фабиана...
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