Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» на две недели отстранил Месси

02 Мая 2023 • 21:47 Комментировать (3)
Труа
...
ПСЖ
07.05 21:45

Французский гранд «ПСЖ» отстранил звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси от команды на две недели. Такими данными делится RMC Sport.

Напомним, что поводом для отстранения стал скандальный полёт аргентинца в Саудовскую Аравию. Это случилось после того, как парижане 1 мая проиграли дома не самому сильному «Лорьяну» из середины турнирной таблицы – 1:3.

Многие одноклубники Лионеля были очень возмущены отъезду игрока в другое государство. Более того, Месси планирует провести в Саудовской Аравии несколько дней.

Не за горами следующий официальный матч «ПСЖ» - 7 мая лидер чемпионата Франции сыграет на выезде против «Труа». За пять туров до конца турнира парижане опережают идущий на втором месте «Марсель» лишь на пять баллов.

Месси ждёт наказание

 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТРУА ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ando Loko
02 Мая 2023 в 23:00
Какой же хаос происходит в Париже.
Им летом нужно 30% игроков выгонять из команды, покупать командных и голодных.
Месси 101% не останется в Париже и надеюсь, не вернется в Барселону.
Alex1972
02 Мая 2023 в 22:40
А-ха-ха-ха...
ilinoize
02 Мая 2023 в 23:09
Ты опять пересосал ботокса. Кумарит тебя жестко
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
68 мин
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
0
1
4.20 3.85 1.86
Видео
03.05.23 в 22:00
Брест Брест
Нант Нант
2.45 3.25 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
17:19 · Франция. Лига 1
«Имей совесть, уйди» - Ротен «выгоняет» Верратти из «ПСЖ»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» оптимистичен в отношении трансфера звезды «Манчестер Сити»
13:44 · Франция. Лига 1
Источник: Маркиньос подписал новый контракт с «ПСЖ» слухи
13:11 · Италия. Серия А
Камоцци заявил, что в Италии никто не интересуется Кузяевым
12:50 · Франция. Лига 1
Конте посетил Париж на фоне слухов о назначении в «ПСЖ»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба сразятся за Хвичу 5
11:38 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на хорватского полузащитника
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» составят конкуренцию «Астон Вилле» в борьбе за Гендузи
11:05 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» возмущены поступком Месси 1
10:22 · Англия. Премьер-лига
Каспер Шмейхель: «Чувствую, что моя история с «Лестером» не закончена»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Балогун в конце сезона проведёт переговоры с «Арсеналом» по поводу своего будущего
09:42 · Испания. Ла Лига
Ла Лига ещё не отказывала «Барселоне» в возвращении Месси 1
07:56 · Франция. Лига 1
Ротен - об игре «ПСЖ»: «Это позор, болельщики сыты по горло»
04:13 · Франция. Лига 1
«Монако» не проигрывал так крупно в чемпионате Франции более четырёх лет
Все новости
Рекомендуем