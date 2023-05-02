«ПСЖ» на две недели отстранил Месси

Французский гранд «ПСЖ» отстранил звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси от команды на две недели. Такими данными делится RMC Sport.

Напомним, что поводом для отстранения стал скандальный полёт аргентинца в Саудовскую Аравию. Это случилось после того, как парижане 1 мая проиграли дома не самому сильному «Лорьяну» из середины турнирной таблицы – 1:3.

Многие одноклубники Лионеля были очень возмущены отъезду игрока в другое государство. Более того, Месси планирует провести в Саудовской Аравии несколько дней.

Не за горами следующий официальный матч «ПСЖ» - 7 мая лидер чемпионата Франции сыграет на выезде против «Труа». За пять туров до конца турнира парижане опережают идущий на втором месте «Марсель» лишь на пять баллов.

Месси ждёт наказание