Месси ждёт наказание

После проигранного матча Лиги 1 против «Лорьяна» Лионель Месси отправился на несколько дней в Саудовскую Аравию. 35-летний аргентинец покинул расположение клуба самовольно, не получив соответствующего разрешения.

Как сообщает L’Equipe, Месси будет наказан за самовольный отъезд. В настоящий момент президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи размышляет о том, каким будет наказание для звёздного форварда.

Отмечается, что многие футболисты «ПСЖ» возмущены отъездом Месси без разрешения клуба.

Напомним, что действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца июня текущего года.

Месси покинул «ПСЖ» и отправился в Саудовскую Аравию

Месси напугал фанатов – сделал загадочную публикацию о Саудовской Аравии